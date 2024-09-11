اليوم السابع
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السيطرة على حريق محدود فى شقة بسوهاج دون إصابات

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 10:49 ص
السيطرة على حريق محدود فى شقة بسوهاج دون إصابات الحماية المدنية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق بمطبخ شقة بالطابق السادس في عقار بمدينة سوهاج، صباح اليوم الحريق تسبب فى احتراق بعض محتويات المطبخ، دون تسجيل إصابات.

 

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد بنشوب حريق محدود بشقة دون حدوث إصابات بشرية، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

 

عقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بنشوب حريق داخل شقة، حيث تبين أن الحريق نشب بداخل مطبخ الشقة بسبب ماس كهربائى، ولا توجد إصابات.

 

بسؤال مالك الشقة، بأن سبب الحريق كان ماسًا كهربائيًا ناتجًا عن شفاط المطبخ، وقد نفى الشبهة الجنائية فى الواقعة تم تحرير محضر بالحادث، وبدأت الجهات المعنية في التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 







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