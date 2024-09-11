اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 12:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: توزيع أكثر من 9 ملايين طن أسمدة على صغار المزارعين فى 4 سنوات

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 09:41 ص
الزراعة: توزيع أكثر من 9 ملايين طن أسمدة على صغار المزارعين فى 4 سنوات وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير رسمى لـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه توزيع أكثر من 9 ملايين طن أسمدة مدعومة على صغار المزارعين، بدعم بلغ نحو 45 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية.

أوضح الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة يهتمان بصورة كبيرة للغاية بالفلاح، إذ أصبح للقطاع الزراعي الأولوية في العديد من المشروعات القومية، مشيرا إلى أن متابعة توفير الدعم للمزارع تعد أحد أهم الإجراءات التي تحرص عليها الدولة، ويبذل وزير الزراعة جهدا كبيرا في هذا الإطار سواء من خلال توفير الأسمدة أو متابعة توافر الميكنة أو الارشاد الزراعي أو كل ما له شأن في خدمة الفلاح ومساعدته على زيادة إنتاجه.

أضاف القرش أن ملف الأسمدة يعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الزراعة، إذ سبق وأطلقت منظومة لمتابعة ومراقبة منظومة تداول الأسمدة من أجل ضمان وصول شكارة السماد للمزارع المستحق والحقيقي.

وتابع، أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات من أجل دعم وصول الأسمدة للمزارعين، وتتحمل تلك التكلفة بشكل كبير، مشيرا إلى أن عملية توافر السماد ومتابعتها ومتابعة إنتاجها من المصانع كانت محور اهتمام وزارة الزراعة.

 







وزارة الزراعة

الاسمدة

ملف الاسمدة

السماد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة