الجامعة العربية: القضية الفلسطينية ليست عربية فقط بل إنسانية تمثل نضال شعب

بيشوى رمزى

قال السفير خالد المنزلاوى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن فلسطين ما زالت رغم القصف اليومي، والذي أسفر عن مقتل عشرات الألاف وجرح وتشريد مئات الآلاف في ظروف يصعب تصورها ويرجو اهلها وقف الحرب وأن يعيشوا في سلام، وقيام دولته المستقلة فإنها تستعد لتجديد جهودها لنيل العضوية الكاملة في هذه المنظمة الدولية.

وأضاف خلال كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين مع عدد من سفراء وممثلي بعثات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية عربية، بل هي أيضًا قضية إنسانية تمثل نضال شعب يسعى لتحقيق العدالة والحرية والاستقلال، ولطالما كانت معظم دول أمريكا اللاتينية صوتاً قوياً في الدفاع عن القضايا العادلة ولها مواقف مُشرفة وثابتة في دعم العدالة والسلام الدوليين في مختلف المحافل الدولية.