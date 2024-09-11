التحالف الوطنى ينظم معرضا مجانيا للملابس الجديدة لدعم 300 أسرة بالغربية

الغربية محمد طارق

نظم التحالف الوطني في محافظة الغربية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 300 أسرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية فى 5 قرى بمركز قطور فى محافظة الغربية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم تزامنًا مع دخول العام الدراسي الجديد 2025، وتضمنت خطة الدعم قرى "ابشواي الملق وعزبة الجلايلة وعزبة الباشا وعزبة النزله وعزبة البكري" بمركز قطور.

وقالت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.