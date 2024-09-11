اليوم السابع
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الأطفالى بـ85 والبناتى 110جنيهات.. تخفيضات على الأحذية بمعرض أهلا مدارس

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 11:45 ص
الأطفالى بـ85 والبناتى 110جنيهات.. تخفيضات على الأحذية بمعرض أهلا مدارس أسعار الأحذية بمعرض أهلا مدارس
كتبت – مرام محمد

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بتخفيضات تصل لـ30%، يطرح معرض "أهلًا" مدارس" الرئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر، يوميًا، كافة المستلزمات المدرسية والسلع والمنتجات الغذائية، لتخفيف العبء عن المواطنين بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

ويتضمن المعرض أقسامًا للملابس، والأدوات المدرسية، والمنتجات الجلدية والشنط، والأدوات الإلكترونية المدرسية، وقسم شركات الاتصالات والحلول الإلكترونية والحلول المالية، بالإضافة إلى قسم السلع الغذائية.

وجاءت قائمة أسعار الأحذية لدى أحد العارضين المشاركين بالمعرض، على النحو التالي:

- حذاء رجالي خماسي رباط بـ150 جنيهًا بدلًا من 340 جنيهًا.
- حذاء رجالي جلد رياضي بـ150 جنيهًا بدلًا من 340 جنيهًا.
- حذاء رجالي شراب بـ140 جنيهًا بدلًا من 290 جنيهًا.
- حذاء حريمي شراب شراب بـ 110 جنيهات بدلًا من 240 جنيهًا.
- حذاء حريمي رباط بـ125 جنيهًا بدلًا من 390 جنيهًا.
- حذاء أولادي رباط بـ140 جنيهًا بدلًا من 280 جنيهًا.
- حذاء أولادي شراب بـ85 جنيهًا بدلًا من 160 جنيهًا.
- حذاء أولادي إيفا بـ160 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا.
- شبشب جلد طبيعي طبي بـ190 جنيهًا بدلًا من 275 جنيهًا.

يُذكر أن معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بمدينة نصر يقام على مساحة 6000 متر، ويشارك فيه 200 عارض، ويستقبل المواطنين يوميًا من الساعة 11 صباحًا إلى 10 مساءً، وذلك حتى 20 سبتمبر الجاري.

ويتيح المعرض جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام" وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة، وكذلك كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن من خلال الشركات التابعة لوزارة التموين.

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تخفيضات على الأحذية بمعرض اهلا مدارس في مدينة نصر
 
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تخفيضات على الاحذية بمعرض أهلا مدارس الرئيسي
 
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عروض وتخفيضات على الأحذية بمعرض أهلًا مدارس
 
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تخفيضات على الأحذية بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر
 






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