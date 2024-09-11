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الأرصاد: منخفض جوى يجلب رياح جنوبية شديدة الحرارة

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 12:55 م
الأرصاد: منخفض جوى يجلب رياح جنوبية شديدة الحرارة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سبب الأجواء شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام والتى تصل ذروتها اليوم الأربعاء على أغلب الأنحاء.

 

وأشارت هيئة الأرصاد أن البلاد تقع تحت تأثير منخفض جوي بقيم ضغطية منخفضة يجلب رياح جنوبية شديدة الحرارة تؤثر على معظم الأنحاء كما تتجاوز مدن الصعيد  حاجز 40 درجة.

 

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

 

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.







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