إزالة دور مخالف بعقار فى شارع نادى الصيد بالدقى

كتبت – مرام محمد

واصل حي الدقي تكثيف حملاته اليومية لرصد ومواجهة مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، رصد الحي بناء دور مخالف (الدور الأخير) بالعقار 26 شارع نادي الصيد، وعليه تم إزالة المخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك بمتابعة من اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء، وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.



