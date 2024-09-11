أسامة جنيدي: الحكومة عازمة على تشجيع التصدير وحل عوائق النفاذ للأسواق الدولية

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصري الكوري، أن إعلان مجلس الوزراء العمل على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير خطوة إيجابية خاصة ما يتعلق ببرامج دعم الصادرات ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلي الأسواق الدولية خاصة الأسواق التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى، ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة ما يعني أن القطاع الخاص بدأ يتعافي من آثار المشكلات الاقتصادية التي ضربت العالم لأكثر من 4 سنوات.، قائلا:"اطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود "، مضيفا قائلا" بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10%".

وشدد جنيدي على أن الحكومة عازمة على خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق التي تستهدف تطوير أداء القطاع الخاص وحل مشكلاتهم خاصة القطاع التصديري.

وأشار إلي أن الحوافز الضريبة من شأنها مزيد من التشجيع للقطاع الخاص ووضع إطار وتصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية وهذا يوفر للقطاع الخاص بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط.



