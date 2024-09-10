5 أطعمة تقلل الإصابة بالخرف عند كبار السن .. اعرفها

كتب – حسام الشقويرى

يمكن تقليل خطر الإصابة بالخرف عن طريق إضافة أطعمة تعزز صحة الدماغ إلى النظام الغذائي لكبار السن نظرًا لأن تدهور صحة الدماغ يزيد من خطر الإصابة بالخرف، وفقا لما نشره موقع health

1. تناول المكسرات



المكسرات مليئة بالدهون الصحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يجعلها أفضل الأطعمة لصحة الدماغ. المكسرات غنية بالعناصر الغذائية، وتحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم والمزيد من المركبات التي تعزز صحة الدماغ. يمكن أن يقلل الاستهلاك المنتظم للمكسرات مثل الجوز واللوز والكاجو من خطر الإصابة بالخرف.

2. التوت المختلط



التوت غني بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، مما يجعله غذاءً صحيًا لصحة دماغ كبار السن. فهو يحتوي على فيتامين سي، وفيتامين ك، والنحاس، وحمض الفوليك. كما أنه يساعد في تقليل الالتهابات في الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الخرف.

3. أضف المزيد من الخضار



تعتبر الخضراوات الورقية الخضراء من الأطعمة الصحية التي تقلل من خطر الإصابة بالخرف نظرًا لمحتواها الغني من العناصر الغذائية. فالخضروات مثل السبانخ والملفوف والخردل الأخضر غنية بالحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات الصحية.

4. السمك



الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مادة غذائية بالغة الأهمية لتعزيز صحة الدماغ . وقد كشفت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة أن الأشخاص الذين تناولوا الأسماك كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 20% مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الأسماك.

5. تنويع مصادر الزيوت



إن الالتزام بنفس زيت الطهي قد يجعلك تعاني من نقص العناصر الغذائية الموجودة في الزيوت الصحية الأخرى. ووفقًا لبعض الدراسات، فإن زيت جوز الهند وزيت الزيتون هما أفضل الزيوت الصالحة للأكل لتعزيز صحة الدماغ. كما كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن الاستهلاك اليومي لزيت الزيتون يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف.