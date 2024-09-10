موجة حارة 3 أيام..7 نصائح للوقاية من انخفاض الضغط فى ارتفاع الحرارة

كتبت مروة محمود الياس

تشهد البلاد موجة حارة هذه الأيام، والتى قد يصاحبها حالة من الشعور بالضعف العام واضطرابات في ضغط الدم لدى البعض، فالصيف أوشك على الانتهاء ويودعنا بموجة ارتفعت فيها درجات الحرارة منذ صبيحة اليوم لتستمر تقريبا 3 أيام، وخلال هذه المدة عليك الاهتمام بضبط ضغط الدم في تلك الأجواء الحارة.

أعراض انخفاض الضغط



وفقا لما قاله الدكتور محمود بخيت استشارى الباطنة قصر العينى، فأثناء الموجه الحارة ينخفض – على الأغلب- ضغط الدم لدى الكثيرين، نتيجة محاولة الجسم التأقلم مع الطقس الحار، وبالتالي يقل انقباض الأوعية الدموية مخلفا هذا الانخفاض الملحوظ في نسبة ضغط الدم، مما يظهر على المريض به بأعراض تتمثل في الشعور بالوهن والضعف العام والتوتر والارتباك بشكل عام، والصداع الذى يعانى منه البعض، إضافة إلى اضطراب شديد في نبضات القلب بالتسارع والخفقان، مع التعرق لدى البعض دون الآخر، كذا الدوار البسيط، مع انخفاض الوعى والقدرة على الإدراك في بعض الحالات، وغيرها الكثير من الأعراض التي يمكن أن تصيب الشخص مجتمعة أو منفردة.

نصائح فى الموجه الحارة



وتابع استشارى الباطنة ناصحا الجميع بالاهتمام بمجموعة من النصائح والعوامل التي تقيك انخفاض الضغط في الطقس الحار، فضلا عن الوقاية من الاجهاد الحرارى في تلك الأجواء وهى:

- البعد عن التعرض للشمس وأشعتها الساطعة وتجنبها بشكل تام ونهائى خلال ساعات الحرارة العالية والذروة.

- يفضل للأطفال والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة تجنب التعرض للشمس إلا في الضرورة القصوى.

- الاهتمام بشرب المياه التي تروى الجسم وتحفظ ترطيبه خلال هذه الأجواء.

- البعد التام عن الأماكن المغلقة سيئة التهوية وغير جيدة التبريد.

- الاهتمام بالغذاء المتوازن الصحى الغنى بالسوائل.

- الفاكهة والخضار كلمة سر الترطيب في الجسم.

- الاهتمام بالمتابعة لدي المختص ان كنت مريض ضغط دم منخفض، وتناول أدويتك بانتظام.

- الإجهاد الحاد والنشاط الزائد غير جيد في الطقس الحار.