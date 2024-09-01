اليوم السابع
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الأحد، 01 سبتمبر 2024 08:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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%88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى

الأحد، 01 سبتمبر 2024 07:00 ص
%88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى نتيجة الاستطلاع

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في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة.

نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع

 







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السلع الغذائية

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استطلاع

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