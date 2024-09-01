اليوم السابع
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7 طرق لتقديم شكوى بالنيابة الإدارية من منزلك بدون الإفصاح عن الشاكى

الأحد، 01 سبتمبر 2024 03:00 ص
7 طرق لتقديم شكوى بالنيابة الإدارية من منزلك بدون الإفصاح عن الشاكى النيابة الإدارية -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أتاحت منظومة الشكاوى بالنيابة الإدارية السماح للمواطنين بالتقدم بالشكوى دون الإفصاح عن هوية الشاكى وذلك بشرط تحديد نوعية الشكوى وفى أي مكان في الجهة المشكو في حقها واسم المشكو في حقه، وأن وجد مستندات تدعم الشكوى، إنما الشكاوى المجهلة العامة لا ينظر إليها.

واستحدثت النيابة الإدارية آليات متطورة لتلقي شكاوى المواطنين وهى :
- الخط الساخن "16117.
-البريد الإلكتروني.
-الرسائل عبر خاصية واتس آب، على رقم 01050601888.
-الرسائل القصيرة عبر رقم 1411.
-قناة النيابة الإدارية ببرنامج تليجرام.
بالإضافة للوسائل التقليدية لتلقي الشكاوى ومنها
- البريد العادي.
الفاكس.

وفي هذا السياق تؤكد النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.







النيابة الإدارية

شكاوى النيابة الإدارية

الفساد

الجهاز الادارى للدولة




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