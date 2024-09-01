اليوم السابع
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3 حقول نفط ليبية تتلقى تعليمات باستئناف الإنتاج

الأحد، 01 سبتمبر 2024 06:00 ص
3 حقول نفط ليبية تتلقى تعليمات باستئناف الإنتاج المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا
أحمد علوى

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قال مهندسون، إن حقول نفط السرير والمسلة والنافورة في ليبيا تلقت تعليمات باستئناف الإنتاج.

وأضاف المهندسون: "الآن وصلت الأوامر من إدارة الشركة بعودة الإنتاج في الحقول دون ذكر سبب العودة".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت في وقت سابق، تراجع الإنتاج إلى 320 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بـ 1.2 مليون برميل يوميًّا قبل إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب البلاد.

وتشير البيانات الصادرة عن المؤسسة، التي تدير كل حقول البلاد النفطية، إلى خسارة 880 ألف برميل يوميًّا منذ إغلاق الحقول في منتصف الشهر الجاري.

وأضافت المؤسسة أن الخسائر المالية الناجمة عن عملية الإغلاق بلغت 256.6 مليون دولار حتى يوم 23 يناير.







ليبيا

حقول نفط ليبية

انتاج النفط فى ليبيا




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