197 ألف مستفيد من القوافل الطبية.. إنجازات حملة إيد واحدة للتحالف الوطنى (فيديو)

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي، تفاصيل إنجازات حملة "إيد واحدة" خلال شهر واحد من تدشينها، والتي تعد مبادرة اجتماعية تنموية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، تهدف هذه الحملة إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات.

وجاء إجمالی ما تم تقديمه من خدمات من بداية الحملة في 27 يوليو حتى يوم 30 أغسطس :

-تم تنفيذ معارض ملابس لعدد 30,704 مستفيد.

- تم توزيع كراتين غذائية لعدد 52,313 أسرة مستفيدة.

-تم توزيع وجبات ساخنة لعدد 157,557 مستفيد.

-تم توزيع لحوم طازجة لعدد 19,201 أسرة مستفيدة.

-تم توزيع نظارات طبية لعدد 7,096 مستفيد.

-تم عمل قوافل طبية لعدد 197,63 مستفيد.

-تم عمل قوافل بيطرية لعدد 37,090 مستفيد.

-تم عمل عمليات جراحية (رمد - عيون - الحمية - لوز) لعدد 92 مستفيدا.

-تم توزيع وتصليح كراسي متحركة لعدد 21 مستفيدا.

-تم عمل وصلات مياه لعدد 2,241 أسرة مستفيدة.

-تم اعادة إعمار منازل لعدد 493 أسرة مستفيدة.

-تم توزيع اعانات شهرية لعدد 3,817 مستفيد.

-تم تجهيز عرائس للزفاف لعدد 500 عروسة بواقع 7 أجهزة لكل عروسة.

-تم توزيع شنط مدرسية لعدد 5085 مستفيدا.

-تم تقديم منح المشاريع صغيرة لعدد 3010 مستفيدين.



