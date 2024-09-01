وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً متعدد الجنسيات، حيث ضم برنامج زيارة الوفد منطقة آثار بنى حسن وتل العمارنة وتونا الجبل، وذلك تزامناً مع بدء الموسم السياحى، مشيراً إلى أهمية تكاتف جميع العاملين في القطاع السياحي مع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم، وضرورة أن تكون كافة المنشآت السياحية، والمواقع الأثرية، والأجهزة الأمنية، والتنفيذية، في أعلى درجات الاستعداد لتقديم تجربة متميزة للزوار.

وأضاف المحافظ أن جميع المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تعد وجهات أثرية وسياحية فريدة تجذب الوفود من مختلف أنحاء العالم، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

يذكر أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وغيرها من مناطق أثرية فرعونية وقبطية وإسلامية.



المناطق الأثرية بالمنيا



جانب من المناطق الأثرية بالمنيا



وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا



وفد سياحي يزور المناطق الأثرية بالمنيا











