وزير العدل يفتتح دورة التكوين الأساسى للقضاة الجدد ويكرم أوائل الدورتين السابقتين

كتب إبراهيم قاسم

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح اليوم الأحد، دورة التكوين الأساسي الثالثة والخمسين للقضاة الجدد والتي تشمل تدريب 389 عضواً، وذلك في الفترة من 1/9/2024 حتي 26/9/2024، وذلك في إطار رؤية وزارة العدل بأهمية التدريب المستمر للسادة القضاة والذي يعمل علي صقل المهارات وتنمية القدرات بما يسهم في تشكيل بناء شخصية الانسان بصفة عامة والقاضي بصفة خاصة.

وتهدف الدورة إلى تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاء من خلال إمدادهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة ، إلي جانب حرصهم علي الحفاظ علي استقلال وهيبة وحيدة رجال القضاء ، بغية آداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل .



وزير العدل يفتتح دورة التكوين الأساسي للقضاة



وفي كلمته هنأ وزير العدل القضاة الجدد وأعرب الوزير عن سعادته البالغة بلقائهم مشيراً إلي أهمية المرحلة المقبلين عليها وهي الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلي منصة القضاء ومشدداً علي الألتزام بالمسلك القويم والكفاءة الفنية باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحمل مسئولية رسالة القضاء .

والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للدورة يتضمن عدة محاور أهمها القيم والتقاليد القضائية ، المبادئ الإجرائية في كلٍ من قانون الإجراءات الجنائية ، وقانون المرافعات، وقانون الإثبات ، الأطر الأساسية للقانون المدني ، القواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية .



عقب برنامج التكوين الأساسي ومع بداية العام القضائي الجديد، سيبدأ من أول نوفمبر برنامج التدريب المستمر حتى نهاية يونيو 2025 للقضاة الجدد بمقار مركز الدراسات القضائية المختلفة ، ويتضمن المهارات الأساسية في إدارة ملف الدعوى، والمشكلات العملية والمأخذ والأخطاء الشائعة في العمل القضائي، يكون ذلك بطريق الدمج بين الحضور المباشر بمقار المركز المختلفة، والمشاركة عن بعد باستخدام آليات وبرامج التواصل الحديثة.



وفي ختام الفعاليات كرم وزير العدل أوائل أعضاء الدورتين السابقتين للتكوين الأساسي .



جانب من دورة التكوين الأساسي للقضاة