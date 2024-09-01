وزير الثقافة يصدر قرارًا بانتداب رانيا عبد اللطيف رئيسا للعلاقات الخارجية

كتبت بسنت جميل

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بانتداب، الدكتورة رانيا مصطفى عبد اللطيف، رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.



الجدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا مصطفى عبد اللطيف، حاصلة على بكالوريوس الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1999، حصلت على دبلوم التصميم الداخلى والأثاث 2013، وماجستير الفنون التطبيقية عن التصميم المعاصر بدار الأوبرا المصرية 2018، وحصلت على الدكتوراه فى الفلسفة والفنون عن الإيديولوجيات المجتمعية المؤثرة على فنون التصميم فى القرن الـ٢١، كما شغلت العديد من المهام الوظيفية منذ عملها بدار الأوبرا المصرية عام 2003، وعملت مديرًا لمكتب وزير الثقافة، وعُينت مدير عام للإدارة العامة للديكور بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ومدير عام الاتفاقيات الدولية والبرامج بقطاع العلاقات الثقافية، وتولت العديد من المهام الثقافية، منها: رئاسة لجنة الأمانة الفنية للجنة العليا للتراث الثقافى غير المادى فى العام ٢٠٢٠، واختيرت عضوًا بالمنصة الاستشارية لمشروع اليونيسكو المخصص لاتفاقية 2003 فى مصر، وعضوًا باللجنة الوطنية للاجتماعات السنوية المشتركة لمؤسسات التمويل العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، كما عُيّنت من قبل وزارة التربية والتعليم بالمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى عن الأعوام 2019 و2020، وبجانب ذلك شاركت بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية الدولية.