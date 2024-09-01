وزارة التعليم العالي تختتم فعاليات مشاركة الجامعات المصرية فى مهرجان العلمين الجديدة

كتب محمد صبحى

اختتمت فعاليات الأسبوع السادس لمشاركة الجامعات المصرية في مهرجان العلمين الجديدة 2024، وسط أجواء من الحماس والتنافس الشريف بين الطلاب في مختلف المجالات الرياضية والفنية والترفيهية، جاء هذا الحدث تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

ضمت قائمة المشاركين كلاً من الجامعة البريطانية في مصر، جامعة الأهرام الكندية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، جامعة حورس، جامعة سفنكس، وجامعة المنصورة الجديدة.

وشهد اليوم الثالث والأخير من فعاليات الفوج السادس لمشاركة الجامعات المصرية في مهرجان العلمين الجديدة 2024 ختام منافسات مثيرة في كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية بين ست جامعات مشاركة وأقيمت المباريات على ملاعب المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة حيث توجت جامعة المنصورة الجديدة بالمركز الأول في كرة القدم الخماسية تلتها جامعة حورس في المركز الثاني ثم جامعة سفنكس في المركز الثالث أما في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية التي جرت في منطقة الملاعب الرملية بالمدينة الترفيهية فقد حققت جامعة حورس المركز الأول وحلت الجامعة البريطانية في مصر في المركز الثاني بينما نالت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية المركز الثالث مما يعكس المستوى العالي للمنافسة والروح الرياضية بين الجامعات المشاركة.

وفي مجال الفنون التشكيلية شهدت المنافسات بين طلاب الجامعات المشاركة إبداعات متميزة حيث أسفرت النتائج النهائية عن تقاسم المركز الأول مناصفة بين الطالب محمد مجدي والطالبة ندى درويش تكليلا لجهودهما الفنية المتميزة كما تشارك في المركز الثاني كل من الطالب كريم أحمد والطالبة نور محمود في إنجاز يعكس تقارب المستويات الفنية العالية أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة ماهي أحمد من جامعة الأهرام الكندية لتؤكد بذلك على تنوع المواهب الفنية بين مختلف الجامعات المصرية المشاركة في هذا المهرجان الكبير

وشهدت فعاليات المهرجان تنوعًا ملحوظًا في الأنشطة والمشاركات حيث تضمن البرنامج زيارات يومية لـ 250 طالبًا وطالبة من جامعتي الإسكندرية ودمنهور إضافة إلى مشاركة 100 طالب وطالبة من الوافدين من جنسيات متعددة يدرسون في جامعة الإسكندرية فهم خير سفراء لمصر فى بلادهم.

وفي إطار تعزيز روح المرح والتنافس استكملت اليوم مسابقات الألعاب الترفيهية التي شملت شد الحبل وكرة الراكت وألعاب الـ Jumping Bag في المنطقة الشاطئية بشاطئ العلمين الجديدة وسط أجواء من الحماس والتشجيع

واختتمت فعاليات اليوم في المساء بحضور الوفود المشاركة عرضًا مسرحيًا استعراضيًا مميزًا بعنوان "عوالم خفية - برقع الحيا" على خشبة المسرح الروماني بالمدينة التراثية ليضيف بعدًا ثقافيًا وفنيًا راقيًا إلى جانب الأنشطة الرياضية والترفيهية

وقد أشاد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، بالمستوى المتميز للمنافسات وروح التعاون التي سادت بين الجامعات المشاركة.

وأكد الدكتور همام على أهمية مثل هذه الفعاليات في صقل مهارات الطلاب وتعزيز روح الانتماء لديهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية كجزء أساسي من العملية التعليمية.

وأضاف مستشار الوزير للانشطة الطلابية "إن نجاح مهرجان العلمين الجديدة يؤكد قدرة شبابنا على الإبداع والتميز في مختلف المجالات، نحن فخورون بما قدمه طلابنا من مستويات راقية في المنافسات الرياضية والفنية.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة للجامعات المصرية كان منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الطلاب وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.