وزارة التعليم العالى تعلن عن مسابقة تحدي علوم المستقبل بالتعاون مع الإلكسو

محمد صبحي - سارة وائل

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في المُشاركة في تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو) على نحو يُحقق وجهة أهداف جمهورية مصر العربية ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وبرعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم عن مُسابقة "تحدي علوم المُستقبل" وذلك في دورتها الأولى على مستوى الوطن العربي.

وأشار د. شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية إلى أن هذه المُسابقة تهدف إلى نشر ودعم ثقافة المواهب والابتكار من خلال تنفيذ أول مُسابقة خاصة بالطلاب الموهوبين في مجالات التكنولوجيا الحديثة على مستوى الوطن العربي وحثهم على الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، فضلاً عن تمكين الطلبة الموهوبين العرب من أساسيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء؛ للمُساعدة في إعدادهم لمهن المُستقبل وكذا مُساعدة الطلاب الموهوبين لإبراز طاقاتهم وعرضها من خلال توفير البيئة التنافسية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الإجتماعية وتعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب مثل: (تقنيات العرض والتقديم ومهارات القيادة والتعاون).





وجاءت شروط المشاركة في هذه المسابقة على النحو التالي:

أن يتكون كل فريق من طالبين بحد أدنى أو 3 طلاب بحد أقصى من حاملي جنسية أي دولة عربية. أن يكون لكل فريق مُشرف بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا وأن يكون غير مُنتسب في التعليم المدرسي. لا يقل عمر الطلاب المُشاركين عن 10 أعوام وألا يتجاوز 18 عامًا مع وجوب إلتزامهم في التعليم المدرسي. سيتم تقسيم الفرق المُشاركة حسب الفئة العمرية للمُتسابقين إلى: فئة الناشئين وفئة المُحترفين. يجب أن يكون أعضاء الفريق الواحد من نفس الفئة العمرية. يجب على مُشرف كل فريق تسجيل فريقه عبر ملء استمارة التقديم على المنصة الرسمية للمسابقة. يجب أن يتم ترشيح الطلاب المشاركين من الجهات الرسمية المُعتمدة لرعاية الطلبة الموهوبين بكل دولة.

ومن المقرر أن تكون معايير التقييم كالآتي:

القدرة علي التصميم. التفكير الابتكاري. مدى استخدام التكنولوجيا والإلكترونيات. القدرة على البرمجة. مهارات العرض والتواصل. مدر ارتباط المشروع بموضوع المسابقة.

جدير بالذكر أنه سيتم التقدم لهذه المُسابقة بداية من 1 سبتمبر 2024، كما تخصص العديد من الجوائز والمُكافأت لتحفيز المُتسابقين المُشاركين في تحدي علوم المُستقبل من كل فئة عمرية: (بطل تحدي علوم المستقبل)، بالإضافة إلى 4 جوائز فرعية (أفضل مصمم – أفضل مُبتكر – أفضل مهندس – أفضل مُقدم)، وكذا يحصل كل طالب في الفرق الفائزة على جائزة فيمتها 10000 درهم إماراتي ( عشرة آلاف درهم إماراتي)، فضلاً عن حصول كل طالب في الفريق الفائز على جائزة فرعية قيمتها 5000 درهم إماراتي ( خمسة آلاف درهم إماراتي).



للمزيد من المعلومات عن هذه المسابقة، وكيفية التقدم لها يُرْجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://hamdanfsc.com/register

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