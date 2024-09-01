نائب محافظ قنا يناقش خطط ورؤى تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعا تنسيقيا موسعاً لاستعراض ومناقشة خطط ورؤى الأجهزة التنفيذية، في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، جاء ذلك بحضور عدد من الأجهزة المعنية بالمحافظة.

واستمع نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع لعرض من وكلاء وزارة الصحة، والتربية والتعليم، والثقافة والشباب والرياضة، والتموين والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، حول خطط ورؤى المديريات، ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنيين خلال فاعليات المبادرة.

ووجه نائب محافظ قنا، بضرورة تنسيق العمل بين كافة الجهات الشريكة وفقاً لجداول زمنية محددة، وذلك لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة وتوحيد الجهود بأسلوب تشاركي لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" وتحقيق الأهداف والاستفادة من قدرات الجهات وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التى تستهدف المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أهمية التغطية الاعلاميه لأنشطة وخدمات المبادرة لضمان توصيل الرسالة للمواطنين.

وعلى جانب آخر، وجه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين فيما يخص تقديم الدعم للمناطق الساخنه، وكذا متابعة الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل محطات المياه التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلا عن المحطات التي يتم تنفيذها بقرى حياة كريمة، والتركيز على المشروعات التى قاربت على الانتهاء والسير فى تنفيذ باقى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى استكمالها طبقاً لبرامجها الزمنية، مشددا على ضرورة تقليل الفاقد من المياه، من خلال تكثيف المرور الدوري، ومراقبة الوصلات غير القانونية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نائب محافظ قنا، مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بمقر الشركة، لمناقشة خطة العمل العاجلة لحصر المناطق الساخنة التى يوجد بها ضعف ضغوط وانقطاع لمياه الشرب بشكل دائم لضمان وصول المياه لجميع المواطنين بمختلف مناطق وقرى مراكز المحافظة، بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسئولي الشركة.



وأضاف عمر، أنه تم البدء فى تنفيذ خطه عاجلة للقضاء على هذه الأزمة التى ظهرت نتيجة زيادة الاستهلاك، خاصه مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية، فضلا عن التوسعات العمرانية وزيادة عدد المشتركين، بالإضافة الى مواكبة التكنولوجيا الحديثة بمجال تنقية مياه الشرب، وتحسين جودتها، وزيادة كمية المياه المنتجة، وذلك باستخدام نظام الواح تيوب ستلر (tube settler) في عدد من محطات مياه الشرب بقرى المحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة تبذل قصارى جهدها للقضاء على أزمة ضعف ضغوط وانقطاع المياه من خلال خطط المد والتدعيم أو الإحلال والتجديد لبعض الخطوط القديمة أو تغيير أقطارها مراعاة للزيادة السكانية، بجانب التوسعات التى تتم داخل المحطات لزيادة الإنتاج فى مجال مياه الشرب حتى تستوعب الزيادة السكانية، لافتا إلى ان من مميزات الواح التيوب ستلر تحسين جوده المياه، وتقليل زمن وعدد مرات غسيل الفلاتر مما يزيد من طاقة المحطة الإنتاجية وذلك ضمن خطة الشركة نحو تطبيق الأهداف الاستراتيجية للوصول بجوده المياه للمعايير العالمية.

