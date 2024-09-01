نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى للأسواق النموذجية بالقنطرة غرب

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للثلاث أسواق نموذجية بمركز ومدينة القنطرة غرب؛ تمهيدًا لافتتاحهم في العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية في 16 أكتوبر.

جاء ذلك بحضور مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومدير عام مديرية الإسكان، ورئيس قطاع الشبكات للشمال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة، وممثلي جهاز تعمير سيناء ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.



وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة العقود القانونية للثلاث أسواق: سوق الملابس النموذجي،وسوق الخضار والفاكهة، وسوق لتجارة الجملة حيث تم انشائهم من قبل الإدارة المركزية لمشروعات جهاز تعمير سيناء.



وأكد "عصام" خلال الاجتماع، أنه سيتم التعاقد مع حالات الحصر الأولي لأصحاب الفروشات وذلك عقب اندلاع حريق في السوق العشوائي بالمدينة في السادس من يوليو 2022.



ووجه بأن يتم نقل أصحاب الفروشات من منطقة السوق العشوائي فور إطلاق التيار الكهربائي بالسوق النموذجي وسفلتة الطريق؛ حرصًا على أصحاب الفروشات من مخاطر الحريق ولإزالة كافة الإشغالات من الطريق لمنع عرقلة الحركة المرورية به.