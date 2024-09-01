مطار عتق الدولي باليمن يستقبل أولى رحلاته عقب توقف لعدة سنوات

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استقبل مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة اليمنية أولى الرحلات الجوية القادمة إليه بعد توقف لعدة سنوات، عبر طائرة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية.



وأعرب محافظ شبوة عوض بن الوزير - في تصريح أوردته قناة (اليمن) الفضائية - عن ترحيبه بإعادة تشغيل مطار عتق الدولي، وعن سعادته باستقباله أول رحلة جوية عقب توقف الرحلات لعدة سنوات.



وأكد تطلعه لاستئناف كافة المنظمات الدولية رحلاتها الجوية إلى مطار عتق، مثمنًا دعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، لخطوات وجهود إعادة تأهيل المطار، واستئناف الحركة الملاحية فيه بعدما بات مؤهلًا لاستقبال مختلف الرحلات الجوية، متطلعًا لتشغيل الرحلات الداخلية والخارجية من وإلى مطار عتق.