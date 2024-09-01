اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة أخر فى تحطم طائرة قرب قرطبة جنوب إسبانيا

الأحد، 01 سبتمبر 2024 03:19 ص
مصرع شخص وإصابة أخر فى تحطم طائرة قرب قرطبة جنوب إسبانيا تحطم طائرة - أرشيفية
أحمد علوى

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لقي شخص مصرعه ونقل آخر إلى المستشفى، إثر حادث تحطم طائرة سياحية صغيرة في حقل قرب قرطبة جنوب إسبانيا.

وذكرت خدمات الطوارئ الاسبانية في بيان لها أن الطائرة تحطمت في أرض خلاء قرب الطريق المؤدي إلى مطار قرطبة ولم تعرف بعد أسباب الحادث.







تحطم طائرة فى اسبانيا

مطار قرطبة

إسبانيا




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