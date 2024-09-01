محافظ الغربية: حملات موسعة لرفع الإشغالات فى طنطا

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على أن المحافظة نفذت سلسلة حملات مكبرة بالتوازى لرفع الاشغالات على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، حيث تمكنت المحافظة خلالها من رفع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة بنطاق بشارع سيجر و شارع طه الحكيم بحي اول طنطا لإعادة الانضباط الى الشوارع.

وأشار الجندي إلى أن الحملات التي تم شنها استهدفت إزالة إشغالات المحال والأكشاك والباعة الجائلين وإزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي للعربات اليدوية الخشبية التي يستخدمها الباعة الجائلون، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق حركة المرور، وكذلك إزالة الحواجز الحديدية التي تعوق حركة المرور على الطرق،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة للقيام بنفس الممارسات مرة أخرى لتحقيق الانضباط.

ولفت إلى أن الحملات نالت رضاء المواطنين، وساهمت في إحداث سيولة مرورية فى الشوارع الحيوية بالمحافظة وشدد محافظ الغربية،على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



