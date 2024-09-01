محافظ الإسماعيلية يناقش آلية ضبط الأسعار للتخفيف عن المواطنين

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث ومناقشة آلية ضبط الأسعار بالمحافظة، للتخفيف عن المواطنين ومنع تفاوت الأسعار من مكان لآخر داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير مجمع تجارة الأسماك، سكرتير عام شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، ونقيب الفلاحين بالإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة متابعة ومراقبة الأسعار، لضمان استقرارها ومنع أي زيادات غير مبررة، كما تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة الجهود في مجال ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين بالإسماعيلية.

موجهًا بزيادة الرقابة والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، كما ينبغي العمل على معاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تلاعب في الأسعار يضر بالمواطنين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

مشددًا على ضرورة التعاون مع التجار والموردين للتحقق من عدم احتكار السلع وضمان توزيعها بشكل عادل ومتوازن، مؤكدًا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، وكذلك تشديد العقوبات على المخالفين للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.

بجانب توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية الإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار للحفاظ على استقرار الأسواق ورفاهية المجتمع المحلي.