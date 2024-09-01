محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يطلقان مبادرة زراعة 2000 شجرة مثمرة

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، انطلاق فعاليات مبادرة زراعة 2000 شجرة مثمرة ، من أمام جامعة قناة السويس وتحديداً من الحديقة الدولية بالطريق الدائري.

تأتى هذه المبادرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وكذلك ضمن حملة النظافة العامة والتجميل بمحافظة الإسماعيلية تحت شعار "الإسماعيلية تستاهل"، التى أُطلقت فى 21 أغسطس الماضى بهدف تعزيز الوعى البيئى بالمحافظة.

وقد تم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة، والمجتمع المدني، وجامعة قناة السويس، إضافة إلى مديريات الأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية، فضلاً عن الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية بالإسماعيلية.

وبغرس أول شجرة مثمرة فى الحديقة الدولية افتتح محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس المبادرة ، فى خطوة جادة لتشجيع الشباب المشاركين وتحفيزهم على الانخراط فى العمل التطوعى والمشاركة المجتمعية.

هذا وأكد اللواء أكرم محمد جلال، أن الهدف من المبادرة تعزيز الوعى البيئى فى المحافظة، لافتاً إلى مشاركة المجتمع المدنى بنسبة 50% من الأشجار، فضلاً عن مشاركة الشباب والأطفال وذوى الهمم.

وتعليقاً على المبادرة، أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن سعادته بمشاركة الجامعة فى مبادرة زراعة 2000 شجرة مثمرة فى محافظة الإسماعيلية، مؤكداً على حرص الجامعة أن تكون جزءًا من هذه المبادرة الرائعة التى تتماشى مع أهداف مبادرة السيد رئيس الجمهورية '100 مليون شجرة'، وتدعم جهود محافظة الإسماعيلية فى إطار حملة 'الإسماعيلية تستاهل' للنظافة العامة والتجميل، لافتاً إلى أن زراعة الأشجار المثمرة لا تساهم فقط فى تحسين البيئة وتعزيز المساحات الخضراء، بل أيضاً تعزز من روح التعاون والمشاركة المجتمعية.

وأضاف "مندور" أنه من خلال هذه المبادرة، نؤكد على التزام جامعة قناة السويس بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية، ونعمل على نشر الوعى بين طلابنا بأهمية الحفاظ على البيئة والمشاركة الفعّالة فى المشاريع التنموية، موجهاً الشكر لجميع الجهات المشاركة فى هذا الحدث ووفد " أسرة طلاب من أجل مصر" ، متطلعاً إلى استمرار التعاون لتحقيق مزيد من النجاح والازدهار لمحافظة الإسماعيلية."