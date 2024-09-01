مبادرات التحالف الوطني.. كيف أثرت في تحقيق الحياة الكريمة للموطنين؟

كتب محمود العمرى

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي العديد من المبادرات المهمة التي أثرت بشكل كبير في مختلف المجالات، وذلك لتحقيق حياة كريمة للمواطنين البسطاء وتعزيز رفاهية الأسرة المصرية. يأتي هذا في إطار السعي لتحقيق أفضل النتائج في توصيل الدعم لمستحقيه والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

أسس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، حيث اجتمعت منظمات المجتمع المدني لوضع مقترح هيكلي ينظم عمل هذه المنظمات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ونتج عن هذا الاجتماع تشكيل التحالف الذي يهدف إلى تنسيق جهود هذه المنظمات وتوحيد استراتيجياتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نجح التحالف الوطني في تقديم دعم كبير للشباب والأسر، لا سيما في دعم الصناعات الحرفية والتراثية، مما ساهم في تحسين حياة آلاف الأسر ومساعدتها على مواجهة تحديات الحياة، يعمل التحالف على رفع مستوى دخل الأسر الفقيرة من خلال إنشاء مشروعات تنموية تناسب احتياجاتها، وتوفير دخل ثابت للأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية.