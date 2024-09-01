ما لا تعرفه عن السمسم.. يدخل فى صناعة مستحضرات التجميل

أسماء نصار - سارة وائل

بدأ مزارعو السمسم حصاد المحصول فهو من محاصيل الموسم الصيفي والذى يحتاج إلى حرارة الشمس، وتشتهر محافظات الوجه القبلي بزراعته بالإضافة إلى بعض المناطق في الدلتا، ويفضله المزارعون لأنه من المحاصيل قليلة التكلفة لكن لها مردود اقتصادي كبير .

و تعد المحاصيل الزيتية من المحاصيل الاستراتيجية الهامة سواء فى مصر أو دول العالم وذلك لأنها تمثل مصدرًا رئيسيًا للغذاء حيث يستهلكها الانسان بطرق مختلفة فى الطعام، كما أنها مصدرًا جيدًا للطاقة.





وفي السطور التالية أهم التفاصيل حول محصول السمسم :

1. محافظات الصعيد تشتهر بزراعته.



2. يدخل فى صناعة الحلويات والمخبوزات و مستحضرات التجميل.



3. يستخلص منه زيت السمسم.



4. انتاجية الفدان تصل إلى 8 أردب.



5. يستغرق فترة نضوج من 110 إلى 120 يومًا.



6. تبدأ زراعته من 15 أبريل وتنتهى فى 30 مايو.



7. يجب زراعتة في الأرض الصفراء الخفیفة و الثقیلة و الطمییة و الطینیة جیدة الصـرف ،ولا تصـلح زراعته فى الأراضي الملحیة أو القلوية أو سیئة الصرف.