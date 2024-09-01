ما لا تعرفه عن الذرة الشامية.. أحد الركائز فى إنتاج اللحوم الحمراء والألبان

كتبت ـ أسماء نصار - سارة وائل

بدأ حصاد محصول الذرة الشامية في عدد من المحافظات، فهو من المحاصيل الاستراتيجية والحيوية والتي تسهم في سد الفجوة الغذائية وتدعم المزارع لتحقيق عائد مادى كبير، لذلك أولتها الدولة كامل اهتمامها، لمضاعفة معدلات إنتاجيتها والوصول لمعدلات الاكتفاء الآمن منها، مع تقديم كل أشكال الدعم لوزارة الزراعة ومعاهدها ومراكزها البحثية، لإنتاج هجن جديدة تتماشى مع التغيرات المناخية، حيث بلغت المساحة المزروعة العام الحالي 3 ملايين فدان.

واتخذت الدولة عدة إجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعته، لأنه متعدد الأغراض سواء كمدخلات فى صناعة الأعلاف وكذلك صناعة الزيوت، لتوفير العملة الأجنبية ودعم صناعة تربية الدواجن والماشية وإنتاج اللحوم الحمراء والحد من ارتفاع أسعارها.

وفي مصر تعد الذرة الشامية ثالث أهم محصول استراتيجي في مصر بعد القمح، نظرًا لدورها الملموس وموقعها فى قائمة التغذية، سواء بالنسبة للإنسان أو الحيوان، علاوة على دخولها في العديد من الصناعات الغذائية، ومنها الخبز البلدي المستخدم في القرى المصرية، من خلال خلطه مع دقيق القمح، كما يستخدم لاستخراج الزيوت وبعض الصناعات الأخرى مثل النشا والجلوكوز.

وفيما يلي ننشر أبرز التفاصيل حول محصول الذرة الشامية وفقًا لمعهد المحاصيل الحقلية:

1- تم زراعة 3 ملايين فدان من الذرة الشامية الموسم الحالي.



2- تمثل 40% من الأعلاف المستخدمة فى تغذية الحيوانات.



3- أحد الركائز في ملف إنتاج اللحوم الحمراء والألبان.



4- تصل نسبتها في أعلاف الدواجن والأسماك لـ 70%.



5- تطويرصنف جديد من المحصول قد يستغرق 15 عامًا.



6- بعض الأصناف تنضج في فترة قصيرة تتراوح بين 95 إلى 100 يوم لتقليل الري.