لجنة تطعيم شلل الأطفال بغزة: نبذل أقصى الجهد لمواجهة انتشار الفيروس في القطاع

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قال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة الدكتور مجدي ظهير اليوم /الأحد/، إن فرق الحملة تبذل جهودا مضنية من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال؛ للحد من انتشار هذا الفيروس في قطاع غزة.

وأضاف ظهير - في مداخلة هاتفية مع قناة (الحرة) الإخبارية اليوم - أن هناك إقبالا كبيرا من مواطني القطاع لتطعيم أطفالهم ضد هذا الفيروس الذي ظهر مؤخرا في القطاع، بعدما انطلقت الحملة خلال الساعات الماضية، عقب تجاوز الصعوبات والعوائق الفنية.

وردا على سؤال حول إمكانية تمديد حملة التطعيم ليوم آخر، قال ظهير "إنه لا يمكن تقييم هذا الأمر الآن إلا بعد حصر الأعداد التي تم تطعيمها على مدار 3 أيام المحددة للسماح بتطعيم حوالي 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال"، مؤكدا بذل كافة الجهود لإنجاح هذه الحملة والحد من انتشار هذا الفيروس في غزة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين "الأونروا" قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، مشددة على أنه ‏يجب بذل كل جهد ممكن لمساعدة جميع الأطفال دون سن العاشرة على تلقي اللقاح، مشيرة إلي أن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال من عمر 0-10 سنوات تبدأ من اليوم 1 سبتمبر 2024 حتى 4 سبتمبر 2024.