فرار 5 قياديين أجانب ينتمون إلى داعش"من سجن تابع لـ"قسد"

أحمد علوى

تشهد مدينة الرقة شرقي سوريا حالة من الاستنفار الأمني والعسكري من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات "قسد"، لليوم الثاني على التوالي، بعد فرار سجناء من جنسيات أجنبية، أثناء نقلهم من سجن إلى أخر.



وأفادت مصادر ميدانية ومحلية بمدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك" أن قوات "قسد" بحالة من الاستنفار مع نصب للحواجز ضمن أحياء المدينة، بحثاً عن مجموعة من القياديين الأجانب في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسا ودول عدة).



وأكدت المصادر أن 5 من مسلحي تنظيم "داعش" الأجانب من "سجن المطاحن" في مدينة الرقة، الواقعة تحت سيطرة "قسد"، تمكنوا من الفرار والهروب خلال نقلهم عبر سيارة دورية تابعة لـ"قسد"، إلى "سجن الرقة المركزي".

وأوضحت المصادر أن الفارين يحملون الجنسية الكندية والروسية والليبية، في حين تمكنت قوات "قسد" من الإمساك باثنين منهم من الجنسية الباكستانية والأذربيجانية، قبل هروبهم باتجاه الأحياء السكنية، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، رغم الاستنفار الكبير من قبل "قسد".