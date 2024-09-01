اليوم السابع
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الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عائلات الرهائن الأمريكيين فى غزة : مع مرور الأيام تتقلص فرص إعادة الرهائن أحياء

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:00 م
عائلات الرهائن الأمريكيين فى غزة : مع مرور الأيام تتقلص فرص إعادة الرهائن أحياء غزة
أ ش أ

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قالت عائلات الرهائن الأمريكيين، المحتجزين في غزة، إن مقتل هيرش جولدبرج بولين، تذكير قاس أنه مع مرور كل يوم، تصبح فرص إعادة أي شخص من الرهائن حيا إلى منزله في خطر كبير.


وأضافت عائلات الرهائن الأمريكيين أنهم حذروا خلال الفترة الماضية من احتمال حدوث ذلك ، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد.


وطالبت عائلات الرهائن الأمريكيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوصول إلى صفقة مع حركة حماس ، وإعادة الرهائن إلى عائلاتهم، وأنه قد حان الوقت لإعادة جميع الرهائن.


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق استعادة جثث 6 رهائن من نفق في رفح الفلسطينية ، ومن بين الجثث جثة جولدبرج بولين، ابن مدينة بيركلي في كاليفورنيا، الذي ظهر في شهر أبريل الماضي، حيا في فيديو نشرته حركة حماس.







عائلات الرهائن الأمريكيين

غزة

هيرش جولدبرج بولين

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