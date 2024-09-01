صحتك بالدنيا.. هل يؤثر فيروس الورم الحليمى على خصوبة الرجال؟.. بعد ظهور عدة أوبئة في العالم 4 مراحل تحمي العالم من جائحة جديدة.. فوائد غير متوقعة لتناول قطعتي مخلل يوميا منها فقدان الوزن

كتبت فاطمة ياسر

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، ومنها:

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