اليوم السابع
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سيارات الأحوال المدنية المتحركة تستخرج 27 ألف وثيقة للمواطنين

الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:36 ص
سيارات الأحوال المدنية المتحركة تستخرج 27 ألف وثيقة للمواطنين سيارات الأحوال المدنية المتحركة
كتب محمود عبد الراضى وأسماء شلبي

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واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (5817) بطاقة رقم قومى، وعدد (27810) مصدرات مميكنة.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (871) بطاقة رقم قومى وعدد (160) مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (30) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
 
كما يقوم القطاع بإستخراج وتجديد بطاقات للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ (182) مواطنا ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة الاستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ(198) مواطنا ومواطنة.







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