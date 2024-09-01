سوق حضارى متعدد الطوابق فى مدينة الشهداء بالمنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على متابعة المشروعات التنموية والخدمية لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وتابع محافظ المنوفية، الأعمال الانشائية للسوق الحضاري متعدد الطوابق "مول تجاري" بميدان مصطفي كامل بشارع بورسعيد، بمركز ومدينة الشهداء والمقام على مساحة 300م2 ويتكون من 33 محلا تجاريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء علي الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة.

كما تابع أعمال الصرف وضبط المناسيب تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير بطريق ترعة السمسمية بميت شهالة، حيث تم تبطين الترعة ويتم رصف الطريق من الاتجاهين المحيطين بالترعة، وكذا أعمال فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية منشأة السادات بالوحدة القروية بزاوية الناعورة بمركز ومدينة الشهداء.