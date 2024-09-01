سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 450 سائحا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر اليوم الأحد، 20 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 450 سائحا من حول العالم، فى أجواء من البهجة والفرحة بالبر الغربي، حيث تحصل شركات البالون الطائر فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، وفحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ويحلق سياح العالم فى الرحلات فى إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب.

ومن الجدير بالذكر إنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 450 سائح غرب الأقصر



سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 450 سائح