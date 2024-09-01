اليوم السابع
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روشتة مرورية لحماية قائدى السيارات من الحوادث مع عودة رواد السواحل.. تفاصيل

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:30 ص
روشتة مرورية لحماية قائدى السيارات من الحوادث مع عودة رواد السواحل.. تفاصيل المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث المرورية خلال رحلات العودة المواطنين والمصطفين عبر الطرق الساحلية الرابطة بين المحافظات، وشملت الوصايا ما يلى:


- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.


- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.







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