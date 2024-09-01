رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه المنشاة السطحية

سوهاج عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه المنشاة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 34 الف متر مكعب يوم والحاصلة على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM وذلك لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد التى تم تنفيذها والتى تتمثل فى تركيب مولد ديزل اضافى للمحطة بقدرة نص ميجا فولت امبير لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال فترة انقطاع الكهرباء ووصول المياه للمواطنين بالضغوط المناسبة خلال تلك الفترة وكذلك متابعة أعمال استبدال منظومات الكلور الغاز بمنظومات الكلور السائل بمحطة مياه المنشاة النقالى بالاضافة الى التأكد من تطبيق الصيانة الدورية والوقائية للطلمبات لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة والاطمئنان على اتباع تعليمات ترشيد الطاقة ومدى الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وفى نهاية الجولة بالمحطة اصدر رئيس مياه سوهاج تعليماته بالبدء فى أعمال التأهيل المدنى لاستدامة العمر الافتراضى للمحطة والحفاظ عليها.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مقر فرع المنشاة للاطمئنان على حسن سير العمل واكد على ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال التشغيل والصيانة الدورية للمحطات بالاضافة الى صيانة محابس المياه والاصلاح السريع لجميع اعطال الشبكات ومتابعة خطة الغسيل الدورية للشبكات ورفع عينات دورية من جميع القرى والنجوع للتأكد من مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، كما تم تفقد مركز خدمة عملاء المنشاة والذى يخدم 82 الف مشترك فى 5 وحدات محلية قروية هي أولاد حمزة وأولاد سلامة والدويرات والزوك الغربية وروافع العيساوية بالإضافة إلي 33 قرية تابعة و158 كفراً ونجعاً ويقدم المركز أكثر من 48 خدمة لمياه الشرب والصرف الصحى منها توصيل عداد مياه وسداد فواتير واستعلام وشحن عداد مسبق الدفع والتعاقد على العدادات استقبال شكاوي وبيع القطع الموفرة.