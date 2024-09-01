اليوم السابع
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رئيس مدينة بورفؤاد: رفع كفاءة النظافة والإنارة العامة بمحيط المدارس

الأحد، 01 سبتمبر 2024 03:17 م
رئيس مدينة بورفؤاد: رفع كفاءة النظافة والإنارة العامة بمحيط المدارس تقليم الأشجار
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، أنه يتابع أعمال كافة الإدارات التنفيذية، في رفع كفاءة المدارس استعداداً لإستقبال العام الدراسي 2024 -2025 .

ووجه الدكتور إسلام بهنساوي، بتشكيل لجنة تضمنت الإدارة الهندسية والطرق والصرف الصحي والكهرباء وتحسين البيئة والحدائق والقوارض والحشرات والعلاقات العامة والمتابعة، وذلك للاستعداد المبكر لإستقبال العام الدراسي 2024 - 2025 لتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع  المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

ووجهت إدارة الحدائق، حملة مكثفة استهدفت مدرسة السيدة خديجة الإبتدائية لمتابعة كافة التجهيزات والإستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتم تنفيذ خطة العمل من خلال تواجد عمال الحدائق وحيث تم تقليم الأشجار وتسوية النجيلة ونزع الهيش ورفع المخلفات بمساعدة معدات إدارة النقل الميكانيكي التابعة لمجلس المدينة وجاري استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد، الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة بالمرور اليومى على مدارس المدينة وتذليل كافة العقبات ومتابعة استعدادات كافة المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد ،

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي أيضاً على استمرار الدعم بما يحقق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن بناء الإنسان وتطويره أحد أولويات الفترة الحالية، والذي يتحقق أولاً من خلال تنمية مهاراته التعليمية والتثقيفية بما يتوازي مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات.

تقليم الأشجار
تقليم الأشجار

 

رفع الكفاءة
رفع الكفاءة


 







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