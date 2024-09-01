رئيس الدستورية العليا يزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتوليه المنصب

كتب إبراهيم قاسم

استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الأحد، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، وذلك لتقديم له التهنئة بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة.

وضم وفد المحكمة الدستورية العليا كل من المستشارين نواب رئيس المحكمة الدستورية المستشار رجب عبد الحكيم سليم والمستشار محمود محمد غنيم، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد أحمد رأفت.

وأشاد المستشار بولس فهمي خلال اللقاء بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة.

من جانبه أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن شكره وتقديره للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها، مشيدًا بدور القضاء الدستوري في إعلاء المبادئ الدستورية، كونه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون.

ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء كل من المستشار مجدي على حسن إبراهيم نائب رئيس الهيئة رئيس قسم المحكمة الدستورية العليا، والمستشار زين العابدين علي إسماعيل محمد نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، والمستشار سمير مصطفى محمد شراده نائب رئيس الهيئة قسم المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عمر على نجم حرب نائب رئيس الهيئة قسم المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد سليم سالم سليم نائب رئيس الهيئة المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

وفى ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.



رئيس المحكمة الدستورية العليا يزور رئيس هيئة قضايا الدولة (1)



رئيس المحكمة الدستورية العليا يزور رئيس هيئة قضايا الدولة (2)



رئيس المحكمة الدستورية العليا يزور رئيس هيئة قضايا الدولة (3)



رئيس المحكمة الدستورية العليا يزور رئيس هيئة قضايا الدولة (4)



رئيس المحكمة الدستورية العليا يزور رئيس هيئة قضايا الدولة (5)



