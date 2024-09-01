حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد بعد صلاة المغرب أثناء انتظاره "العشاء"

سوهاج - محمود مقبول

توجه الشيخ عشري عبد الرؤوف، البالغ من العمر 65 سنة من منزله بمنطقة الساحل، بمدينة طهطا، إلى مسجد النقلى بمدينة طهطا كعادته اليومية لأداء صلاة المغرب، ثم جلس في المسجد يردد أذكاره وينتظر وقت صلاة العشاء وبينما كان المصلون يستعدون لإقامة الصلاة، شهدوا اللحظة التي فارق فيها الحياة بهدوء أمام المحراب.

شهدت مدينة طهطا وفاة إمام بالأوقاف أثناء انتظاره لصلاة العشاء، والذي عمل سابقًا كمدير لإدارة أوقاف مركز طهطا، توفي داخل مسجد النُقلي قبل دقائق من إقامة صلاة العشاء يوم الجمعة الماضية، حيث كان يجلس في المسجد بانتظار إقامة الصلاة، لكنه فاجأ الجميع بوفاته المفاجئة.

وأكد شهود العيان، أن الشيخ أدى صلاة الفجر إماما، وبعدها خطب الجمعة وصلى إماما، وعاد وصلى العصر والمغرب إماما ثم جلس عقب صلاة المغرب بانتظار وقت العشاء ليؤم المصلين، إلا أنهم فوجئوا بوفاته قبل إقامة الصلاة.