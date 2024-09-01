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تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. على حسب محافظتك اعرف مكان أداء اختبارات القدرات

الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:23 ص
تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. على حسب محافظتك اعرف مكان أداء اختبارات القدرات موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنسيق الدبلومات الفنية، تعقد اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط)، وكليات الفنون التطبيقية  بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا"

وأعلن مكتب التنسيق عن أماكن أداء اختبارات القدرات 

خريطة أماكن اداء اختبارات القدرات
خريطة أماكن اداء اختبارات القدرات

كشفت وزارة التعليم العالى فى بيان صادر لها خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق: www.tansik.digital.gov.eg   ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية .

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) .

• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب)وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكنأداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

• يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

• لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولن يتم الحصول علي موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي صفحة اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكتروني.

• يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

• يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق







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