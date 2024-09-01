ترامب يعلن دعمه استخدام الماريجوانا للأغراض الترفيهية بولاية أمريكية

أحمد علوى

أعلن دونالد ترامب، المرشح الرئاسي بالانتخابات الأمريكية، دعمه للتعديل الدستوري المقترح الذي من شأنه إضفاء الشرعية على استخدام الماريجوانا الترفيهية في فلوريدا، الولاية التي يقيم فيها، بحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي منشور لـ ترامب على موقع ترث سوشيال، مساء السبت، قال إن كميات شخصية من الماريجوانا سيتم إضفاء الشرعية عليها للبالغين، وذلك بموجب التعديل رقم 3 في فلوريدا، سواء أحب الناس ذلك أم لا.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق، حديثه، قائلا: "لا ينبغي لأحد أن يكون مجرمًا في فلوريدا، في حين أن هذا قانوني في العديد من الولايات الأخرى"، مضيفا: لسنا بحاجة إلى تدمير حياة الناس وإهدار أموال دافعي الضرائب في اعتقال البالغين الذين يحملون مبالغ شخصية من المخدرات.