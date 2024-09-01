تحرير 30 محضر نقص أوزان وإنتاج خبزا بمواصفات سيئة لمخابز بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة كثفت من إجراءاتها لمتابعة مخابز إنتاج الخبز البلدي بالمحلة الكبرى، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة، لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين، مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، على المخابز البلدية بمنطقة محلة البرج وطريق دمرور و أبو راضى وأبو شاهين بحي اول المحلة الكبرى والتي اسفرت عن تحرير 30 محضرا .

حيث تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير محضر لمخبز بشارع جمعه سعد - محلة البرج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر لمخبز بشارع جمعه سعد - محلة البرج لانتاجه خبز نقص وزن 19 جرام، ومخبز بمحلة البرج نقص وزن 19 جرام ،مخبز بشارع مصطفى كامل عدم وجود قائمة تشغيل ، مخبز بمنطقة أبو راضى نقص وزن 8 جرام ،مخبز بشارع المستشار نقص وزن 8 جرام ، مخبز بطرية التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو نقص وزن 19 جرام ،مخبز بابو شاهين نقص وزن 19 جرام .

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 7 محاضر نقص اشتراطات صحية و 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية و اربع محاضر خطر داهم، وحررت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 8 محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء

و أعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

و أِشار "الجندي" أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.