تحرير 108 محاضر خلال حملات مكبرة لضبط الأسواق فى منفلوط بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على استمرار جهود الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع أجهزة الرقابة التموينية في ضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الاستغلال ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين وجودة المنتجات المعروضة مشدداً على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة محمود نجار رئيس المركز ،حملة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وبمشاركة ناجح عبدالعزيز نائب رئيس المركز ومسئولي إدارة رخص المحلات والطب البيطري والتموين والصحة وأسفرت الحملة عن تحرير 108 محضراً متنوعاً تضمن ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر فضلاً عن بعض المخالفات في المخابز من نقص في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواطفات وغيرها من المخالفات المتنوعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطن.

يذكر أن محافظة أسيوط أعلنت في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة رقم (114) أو(2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906).



جانب من حملات التموين