بريطانيا تشدد على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة

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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة لإنهاء المعاناة.



ودعا ستارمر - على منصة "إكس"، حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد - حركة "حماس" إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثث ستة من المحتجزين لدى حركة "حماس" جنوب القطاع.



وكان السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا، في وقت سابق اليوم، إلى إنهاء ما وصفه بـ"كابوس الحرب في غزة"، وإلى الإفراج غير المشروط عمن تحتجزهم حركة "حماس".