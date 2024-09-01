اليوم السابع
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بدء اختبارات الراغبين فى الالتحاق بفصول السكرتارية الطبية بالداخلة اليوم

الأحد، 01 سبتمبر 2024 05:00 ص
بدء اختبارات الراغبين فى الالتحاق بفصول السكرتارية الطبية بالداخلة اليوم مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

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تعقد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بفصول التعليم والتدريب المزودج، سكرتارية طبية المقرر بإدارة الداخلة التعليمية، للعام الدراسي 2024-2025م، على مدار يومين متتاليين بعد إغلاق باب التقديم والتسجيل الالكترونى وفقًا للمعايير والشروط المعلنة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة بمجموع 220 درجة فأكثر.

 

وقال المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، إن الاختبارات تعقد للطلاب المتقدمين من إدارات الداخلة والفرافرة وبلاط، وجرى تقسيم المتقدمين إلى مجموعات وفق مواعيد محددة لمنع التزاحم والتكدس، وذلك بمقر مركز التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية.

 







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