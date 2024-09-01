اليمن ينفي تسجيل أي إصابة بـ جدري القرود

نفت وزارة الصحة العامة والسكان باليمن تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القرود بالمحافظات المحررة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي بالوزارة الدكتور أدهم محمد - في تصريح أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم الاحد - أن فرق الترصد عاينت حالتين مشتبه في إصابتهما بالمرض، وبعد الفحص تبين أن نتيجة الحالتين سلبية؛ الأمر الذي يؤكد عدم ظهور أي حالة لجدري القرود في اليمن .
وأشار الى أنه تم توجيه الفرق بضرورة متابعة الحالتين والمخالطين، وكذلك زيادة عمليات الترصد بالميدان للاكتشاف المبكر لأي وباء وعمل التدخلات السريعة للسيطرة على الأوبئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة