الشرقية تدشن مبادرة صحة وطن بمركز الحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب ، وذلك لتدشين مبادرة "صحة وطن" بتنظيم قافلة طبية شاملة بمركز ومدينة الحسينية ، والتي تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإهتمام بصحة الإنسان وفي ضوء التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد النوعي للبحوث الطبية والإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الشرقية.

رحب محافظ الشرقية بالحضور مشيراً إلى أهمية دور الإتحاد العام للجمعيات الأهلية باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية وتعاونه المثمر والبناء مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرات الصحية لدعم الفئات الأكثر إستحقاقًا وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالمجان وصولاً لمجتمع صحي وسليم.

ومن جانبه أوضح رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس النواب، أن قافلة صحة وطن تأتى في ضوء الإهتمام بصحة المواطن وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتتضمن تنفيذ فعاليات المبادرات الرئاسية (دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، وخدمات مبادرة 100 يوم صحة).

وأضاف رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس النواب أن مبادرة صحة وطن تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى الخميس الموافق 5 / 9/ 2024 وذلك من أمام مركز تنمية الأسرة والطفل التابع لجمعية المنشية الجديدة لتنمية المجتمع، بجزيرة سعود مركز الحسينية منشأة بشارة شارع مشهور الطحاوي لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.

ومن جانبها أوضحت ممثل الإتحاد النوعي للبحوث الطبية أن المبادرة الطبية تستهدف تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية ( دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات مبادرة 100 يوم صحة) ، من خلال حشد أكبر عدد من المواطنين المستهدفين وإجراء التوعية اللازمة لهم لما يضمه الإتحاد من 34 ألف جمعية مشهرة و27 إتحاد إقليمي و32 اتحاد نوعي , قائله لا ندخر جهدا في سبيل الوصول الي كافة فئات المجتمع وتحقيق المستهدف من المبادرة.

بينما أشار وكيل وزارة الصحة أن كافة الخدمات الطبية يتم تقديمها من خلال سيارة وزارة الصحة المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً عن طريق الفريق الطبي المدرب للكشف عن الأمراض المزمنة (سكر – ضغط – اعتلال كلوي – سمنة)، واستبيان درجة خطورة للأورام (رئة – قولون – بروستاتا – عنق رحم وسرطان ثدي)، وإجراء تحاليل وأشعة الماموجرام، وتحويلات على مراكز متخصصة إذا إحتاج الأمر، بجانب القيام بالتوعية ضد الأمراض وكيفية الوقاية منها والتغلب عليها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية والتي تم تدشينها منتصف الشهر الماضي للمرة الأولى بمحافظة الشرقية لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين تضمنت إجراء إستبيان أمراض سرطانية لعدد 53926 حالة وتم إحالة 7612 للمستشفيات لإستكمال التحاليل الطبية اللازمة وإخطار 46314 حالة أنهم بحالة صحية جيدة .

وأشار المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بوزارة الصحة والسكان الي أهمية دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية للوصول إلى كافة مستويات وفئات المجتمع وتحقيق المستهدف من المبادرات الرئاسية الصحية وتقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة للمواطنين.