التأمين الصحى يفتتح مركزا لخدمة العملاء بمستشفى بنى سويف الجامعى

بنى سويف هانى فتحى

افتتح فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، اليوم الأحد، مركزًا لخدمة العملاء للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى من المترددين على مستشفى بني سويف الجامعي، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي، للتيسير على المرضى وذويهم، حيث يأتي مركز خدمة العملاء بمستشفى بني سويف الجامعي، هو ثاني مركز عقب افتتاح المركز الأول، منذ أيام، بمستشفى بني سويف التخصصي.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، والدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا، مدير مستشفى بني سويف الجامعي، والدكتور حنان خلف، مدير الشئون الطبية بفرع بني سويف، والدكتورة أماني كمال، مدير خدمة العملاء، والدكتورة هند احمد، مسؤول الطب العلاجي بمستشفى بني سويف الجامعي.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، على تواجد الأطباء والعاملين من هيئة التأمين الصحى فرع بني سويف يوميا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر، بمقر مركز خدمة العملاء بمستشفى بني سويف الجامعي، للتخفيف عن المرضى وذويهم، موضحًا أن المركز يوفر خدمات استخراج الأوراق الخاصة بإقامة المريض داخل المستشفى، واستخراج أوراق عمل التحاليل الطبية والاشاعات، وخدمات العمليات الجراحية والإقامة بالرعاية على حساب التأمين الصحي، وفقًا للبرتوكول المبرم بين مستشفى بني سويف الجامعي والتأمين الصحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، وفي إطار الدعم المستمر من الدكتور محمد ضاحي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وتحت إشراف الدكتور خالد موافى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتورة ريهام مدحت مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية.

وأشاد مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، بتعاون جامعة بني سويف للتيسير على المرضى وذويهم، موجًأ الشكر للدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب، والدكتورعماد البنا، مدير مستشفى بني سويف الجامعي، لتعاونهم وحرصهم على بدء عمل مركز خدمة العملاء للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى من المترددين على مستشفى بني سويف الجامعي.